ВСК и ДОМ.РФ подписали соглашение о совместном пилотировании цифровой ипотеки

Страховой Дом ВСК и ДОМ.РФ в рамках FINOPOLIS 2022 подписали меморандум, направленный на совместное пилотирование цифровой ипотеки с использованием открытых API.
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