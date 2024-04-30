Инвестиции ЕС в восточноевропейские страны превысили €500 млрд с 2004 года

Владимир Петров

Подмалевали фасады, украсили витрины. Часть денег разворована. В большинстве стран идёт депопуляция, то есть вымирание. Налицо использование стран Восточной Европы в качестве живого щита Запада в нагнетаемой конфронтации с РФ. Что касется индустрии, то она в большинстве сран региона уничтожена и воссоздана на уровне отвёрточной сборки или поставки второстепенных деталей. Уберите дотации из ЕС - и вы увидете реальное убожество.