С момента присоединения к ЕС в 2004 году восточноевропейские страны получили более €500 млрд инвестиций, благодаря которым были модернизированы инфраструктура, промышленность и сельское хозяйство.
Инвестиции ЕС в восточноевропейские страны превысили €500 млрд с 2004 года
Комментарии
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Владимир Петров
Подмалевали фасады, украсили витрины. Часть денег разворована. В большинстве стран идёт депопуляция, то есть вымирание. Налицо использование стран Восточной Европы в качестве живого щита Запада в нагнетаемой конфронтации с РФ. Что касется индустрии, то она в большинстве сран региона уничтожена и воссоздана на уровне отвёрточной сборки или поставки второстепенных деталей. Уберите дотации из ЕС - и вы увидете реальное убожество.
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