Трамп заявил, что США добиваются возвращения Украине территорий

В ходе встречи с представителями администрации в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил о готовности обеспечить безопасность Украины за счет привлечения миротворческих сил из Америки и стран Европы.
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