Оксана Самойлова поделилась семейной фотосессией на пляже

Оксана Самойлова поделилась семейной фотосессией на пляжеСемья Джигана и Оксаны Самойловой вернулась из отпуска в пасмурную Москву, но звезда на отдыхе наснимала солнечного контента на несколько месяцев вперед.
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