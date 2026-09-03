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Нижегородская правда

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Состоятельные инвесторы сокращают долю акций в портфелях

Состоятельные инвесторы сокращают долю акций в портфелях

ВТБ Private Banking зафиксировал изменение структуры портфелей состоятельных клиентов: доля акций снижается, а фонды денежного рынка и облигации становятся основными инструментами вложений.

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