НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТАСС

2 подписчика

В СФ не видят нужды в увеличении числа бесплатных проверок кредитной истории

В СФ не видят нужды в увеличении числа бесплатных проверок кредитной истории

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Необходимости в увеличении числа предоставляемых Национальным бюро кредитных историй (НБКИ) бесплатных ежегодных отчетов для проверки кредитной истории нет, поскольку сейчас в РФ выстроена эффективная защита от мошеннических действий.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым