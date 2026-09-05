В СФ не видят нужды в увеличении числа бесплатных проверок кредитной истории

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Необходимости в увеличении числа предоставляемых Национальным бюро кредитных историй (НБКИ) бесплатных ежегодных отчетов для проверки кредитной истории нет, поскольку сейчас в РФ выстроена эффективная защита от мошеннических действий.