В СФ не видят нужды в увеличении числа бесплатных проверок кредитной истории

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Необходимости в увеличении числа предоставляемых Национальным бюро кредитных историй (НБКИ) бесплатных ежегодных отчетов для проверки кредитной истории нет, поскольку сейчас в РФ выстроена эффективная защита от мошеннических действий.
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