«Вдвое худее прежнего»: звезда «Ворониных» Дужников шокировал коллег преображением после операции

Станислав Дужников похудел почти на 100 кг после операции Актёр МХТ имени Чехова Станислав Дужников, известный по роли Лёни в ситкоме «Воронины», удивил окружающих своим появлением на сборе труппы театра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- «Пусть поет кто у...
- ЛЛ Афера на миллиард...
- Конфликт в короле...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым