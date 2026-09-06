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«Вдвое худее прежнего»: звезда «Ворониных» Дужников шокировал коллег преображением после операции

«Вдвое худее прежнего»: звезда «Ворониных» Дужников шокировал коллег преображением после операции

Станислав Дужников похудел почти на 100 кг после операции Актёр МХТ имени Чехова Станислав Дужников, известный по роли Лёни в ситкоме «Воронины», удивил окружающих своим появлением на сборе труппы театра.

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