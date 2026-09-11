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ИА Регнум

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Гражданская инфраструктура получила повреждения при атаке БПЛА в Саратове

Гражданская инфраструктура получила повреждения при атаке БПЛА в Саратове

В результате атаки беспилотников ВСУ в Саратове повреждена гражданская инфраструктура. Об этом 11 сентября сообщил в MAX губернатор области Роман Бусаргин.

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