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Belgee X50: новая внешность, старый мотор и всего одна комплектация

Belgee X50: новая внешность, старый мотор и всего одна комплектация

Белорусская марка Belgee готовит к выходу на российский рынок обновлённый кроссовер X50. Стоимость пока держится в секрете, но начало продаж, судя по всему, уже совсем близко.

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