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Манчини о сборной Англии: «Одна из лучших команд Европы, претендент на победу на ЧМ-2022»

Роберто Манчини считает сборную Англии одним из фаворитов ЧМ-2022. Главный тренер сборной Италии охарактеризовал соперника после матча Лиги наций (0:0).

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