В Крыму для обеспечения безопасности в праздники задействованы более двух тысяч человек и почти 900 единиц техники

Подразделения МЧС России на период новогодних праздников переведены на усиленный режим несения службы Как сообщили в пресс-службе ведомства, с 28 декабря по 9 января органы управления и силы постоянной готовности МЧС России переведены на усиленный режим работы.
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