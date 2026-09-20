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Газета.ру

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Врач Овдей: большинство народных средств от прыщей бесполезны и опасны

Врач Овдей: большинство народных средств от прыщей бесполезны и опасны

Попытка быстро убрать прыщ с помощью зубной пасты, спирта, лимонного сока или чеснока может закончиться раздражением, контактным дерматитом и даже ожогом.

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