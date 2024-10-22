Армения не ставит цели вернуть оккупированные территории силой — Пашинян

Задачи возвращения военным путем оккупированных Азербайджаном территорий не ставит перед собой Армения, заявил глава армянского правительства Никол Пашинян 22 октября, сообщила пресс-служба премьер-министра.
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