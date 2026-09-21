Якушев рассказал, как будет организована работа «Единой России» в новом созыве Госдумы

МОСКВА, 21 сентября, ФедералПресс. Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев, комментируя результат партии на выборах, рассказал, как будет организована работа фракции в Госдуме.
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