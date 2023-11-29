«Кейт вздрагивает при каждом упоминании Меган»: откровения из новой книги о принце Гарри

В биографии Омида Скоби всплыли новые факты о Кейт и Меган фото: Getty Images28 ноября, наконец, вышла биографическая книга о принце Гарри и его супруге, в которой продолжаются описания их непростых отношений с британским королевским двором.
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