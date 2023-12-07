В Steam вышел хоррор про Японию в духе ужастика «Проклятие». В игре есть четыре концовкиСтудия Nayuta выпустила в Steam приключенческий хоррор от первого лица Hollow Cocoon, действие которого разворачивается в Японии в 1980-х.
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