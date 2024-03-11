В Уссурийске Приморского края полицейские совместно с членами Общественного совета проводят акцию «Забота»

В рамках социального проекта МВД России «Предупрежден – значит, вооружен!» сотрудники полиции совместно с членами Общественного совета при отделе МВД России по городу Уссурийску провели акцию «Забота», направленную на профилактику мошенничества среди жителей пожилого возраста.
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