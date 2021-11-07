Депутат Свищев о протесте «Галатасарая»: «При чем тут «Локо»? Разумнее наказать судью»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре «СЭ» отреагировал на протест «Галатасарая» после матча с московским клубом в 4-м туре группового этапа Лиги Европы (1:1).

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