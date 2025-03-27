Стали известны новые детали смерти Марадоны

Аргентинский футболист Диего Марадона перед смертью мог находиться в агонии на протяжении 12 часов. Новые детали смерти игрока раскрыл судмедэксперт Карлос Маурисио Касинелли на судебном заседании, передает Infobae.
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