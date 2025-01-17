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«Столетний договор». Лондон закрепил за собой Украину для продолжения войны

«Столетний договор». Лондон закрепил за собой Украину для продолжения войны

Столетнее соглашение о партнёрстве Великобритании с Украиной, подписанное 16 января в Киеве во время «незапланированного визита» британского премьер-министра Кира Стармера, ничего особенного из себя не представляет.

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Валентин Щербаков
Только уничтожение наглоскунсов, как острова, и полное освобождение Окраины от бандеровцев, даёт возможность РОССИИ выполнить свои условия в СВО...
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