«Столетний договор». Лондон закрепил за собой Украину для продолжения войны

Столетнее соглашение о партнёрстве Великобритании с Украиной, подписанное 16 января в Киеве во время «незапланированного визита» британского премьер-министра Кира Стармера, ничего особенного из себя не представляет.
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