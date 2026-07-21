Расправы в ВСУ и новый виток внутреннего конфликта после отставки Федорова Юлия ЧелкановаКиев, Кривой Рог и другие украинские города продолжают сотрясать протестные акции в поддержку снятого с поста министра обороны Михаила Федорова.