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Расправы в ВСУ и новый виток внутреннего конфликта после отставки Федорова

Расправы в ВСУ и новый виток внутреннего конфликта после отставки Федорова

Расправы в ВСУ и новый виток внутреннего конфликта после отставки Федорова Юлия ЧелкановаКиев, Кривой Рог и другие украинские города продолжают сотрясать протестные акции в поддержку снятого с поста министра обороны Михаила Федорова.

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