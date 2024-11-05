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Мода и Шоу-бизнес

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  • Ирина Черных
    "Она рассказывает, как она безумно любит Львов - лучший город на земле."                                             ...Подозрительно еле...
  • Наталья Котельникова
    Да этой старой дуре, после того как она почти голая ползала по полу на той вечеринке со стаканом, вообще делать на сц...Подозрительно еле...
  • Игорь Овчаренко
    Неужели есть ещё люди, которые ходят смотреть эту корову....Подозрительно еле...

Павел Воля сделал щедрый подарок уроженке из Находки

Павел Воля сделал щедрый подарок уроженке из Находки

«Меня целиком съел ваш номер. Я как будто смотрел видеоклип или музыкальный фильм. Для меня все состоялось, это было супер профессионально!», — сообщил шоумен Перед первым выступлением Кая призналась, что волнуется из-за разного уровня танцевального опыта участников.

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