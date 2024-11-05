Павел Воля сделал щедрый подарок уроженке из Находки

«Меня целиком съел ваш номер. Я как будто смотрел видеоклип или музыкальный фильм. Для меня все состоялось, это было супер профессионально!», — сообщил шоумен Перед первым выступлением Кая призналась, что волнуется из-за разного уровня танцевального опыта участников.