В Бийске дети с лежаками приходят к фонтанам, чтобы позагорать и освежиться

Некоторые городские фонтаны превратились уже в настоящий пляж В Бийске дети, несмотря на запреты, в жару приходят к фонтанам, чтобы поплескаться в холодной воде, а взрослые в это время в основном сидят на лавочках, пишет "Бийский рабочий".
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