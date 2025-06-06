В Бийске дети с лежаками приходят к фонтанам, чтобы позагорать и освежиться

Некоторые городские фонтаны превратились уже в настоящий пляж В Бийске дети, несмотря на запреты, в жару приходят к фонтанам, чтобы поплескаться в холодной воде, а взрослые в это время в основном сидят на лавочках, пишет "Бийский рабочий".