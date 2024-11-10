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Овечкин сократил отставание от Гретцки до 32 голов

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 32 голов

Российский нападающий и ведущий игрок «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приближается к легенде канадского хоккея Уэйну Гретцки, занимая второе место в списке лучших бомбардиров за всю историю регулярных сезонов НХЛ.

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