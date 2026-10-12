Наночастицы из шпината улучшили работу сердца крыс под красным светом

Фотосинтетические структуры из шпината помогли повысить выработку энергии в сердечных клетках и улучшить работу сердца у крыс.
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