Сенатор Клишас: Госдума не сможет вернуть смертную казнь после теракта

Решение Конституционного суда по смертной казни не могут отменить ни Госдума, ни Совет Федерации. Об этом в Telegram-канале написал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, «Ни Дума, ни Совет Федерации не могут преодолеть решения Конституционного суда РФ по вопросу о смертной казни», — заявил сенатор.