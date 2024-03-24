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Сенатор Клишас: Госдума не сможет вернуть смертную казнь после теракта

Сенатор Клишас: Госдума не сможет вернуть смертную казнь после теракта

Решение Конституционного суда по смертной казни не могут отменить ни Госдума, ни Совет Федерации. Об этом в Telegram-канале написал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, «Ни Дума, ни Совет Федерации не могут преодолеть решения Конституционного суда РФ по вопросу о смертной казни», — заявил сенатор.

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Комментарии
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Василий Лыгин
Грош цена этой думе и совфеду, которые не могут выполнить требования народа!
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10 час.
Нина Егорова
Надо разобраться на кого работает Совет Федерации!
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9 час.
Виталий Кирпиченко
Не надо глубоко, далеко и долго. Вопрос лежит на ладони: убил с целью ограбления, насилия, наживы -- получай пулю в затылок.
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5 час.

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