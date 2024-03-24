Сенатор Клишас: Госдума не сможет вернуть смертную казнь после теракта

Решение Конституционного суда по смертной казни не могут отменить ни Госдума, ни Совет Федерации. Об этом в Telegram-канале написал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, «Ни Дума, ни Совет Федерации не могут преодолеть решения Конституционного суда РФ по вопросу о смертной казни», — заявил сенатор.
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