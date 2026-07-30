Приглашение в котёл: ВС РФ взяли в кольцо силы противника к востоку от Сум Из Сумской области поступает информация о том, что российские войска сходящимися ударами из.
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Приглашение в котёл: ВС РФ взяли в кольцо силы противника к востоку от Сум Из Сумской области поступает информация о том, что российские войска сходящимися ударами из.
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