Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 076 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    губер мерзавец и шкура продажная"Как тебе такое, ...
  • Галина
    что конкретно? Сво помог?Он американец и выводок его тоже.А наличие гражданства еще ни о чем не говорит. Что он сдела...Ну уехал Овечкин ...
  • Григорий Худенко
    Война дело не для хорошего. Детей действительно могли поставить в виде "щита".Кривой Рог: киевс...

Белорусы задержали на границе с Польшей огромную партию взрывчатки, которую везли в Россию

Белорусы задержали на границе с Польшей огромную партию взрывчатки, которую везли в Россию

Отмечается, что партия взрывчатки - крупнейшая в истории Белоруссии.Нашпигованный взрывчаткой микроавтобус Mercedes Sprinter с молдавскими номерами следовал из Литвы через польско-белорусскую границу в Российскую Федерацию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vladimir Lioubimcev
ЛИТВА вообще такая МЕРЗОСТЬ!!   Тьфу!!
Ответить
15 час.
наверх