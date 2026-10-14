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«Живут на две страны, но не расстаются»: почему жена Игоря Крутого осталась в США и ради чего прилетела в Казань

«Живут на две страны, но не расстаются»: почему жена Игоря Крутого осталась в США и ради чего прилетела в Казань

В августе 2026 года на казанской «Новой волне» Игорь Крутой появился рядом с женой Ольгой. Для тех, кто привык видеть композитора на российских сценах, это стало отдельным событием: супруга прилетела из США, где живёт уже десятилетиями.

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