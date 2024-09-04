Общественник Чесноков заявил, что официальный брак удержит мужчину возле жены и детей

Без узаконивания отношений мужчина может «пойти выбросить мусор и не вернуться». Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал Сергей Чесноков, руководитель проекта «Демографическая платформа.
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