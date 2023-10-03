Коллективный иск против Terra и До Квона добровольно отклонен

Коллективный иск против Terraform Labs (Terra) и её сооснователя До Квона был отозван инвесторами, которые ранее утверждали, что стали жертвами криптовалютного мошенничества, что привело к потере их инвестиций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии