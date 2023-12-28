Коммунальный комплекс Махачкалы вернулся в собственность республики

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о том, что имущество, находившееся в собственности компаний «Махачкалаводоканал», «Махачкалатеплоэнерго» и «Дагестанэнерго», а также физических лиц, возвращено в собственность Дагестана.
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