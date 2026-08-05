В Омске нашли тело молодого парня, который утонул в районе советского пляжа. Вечером 3 августа 25-летний мужчина на глазах у знакомых зашел в воду по пояс и внезапно пропал из виду.
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В Омске нашли тело молодого парня, который утонул в районе советского пляжа. Вечером 3 августа 25-летний мужчина на глазах у знакомых зашел в воду по пояс и внезапно пропал из виду.
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