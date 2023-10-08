В ИПЕМ поддержали решение об индексации тарифов РЖД

Предстоящая в начале декабря индексация тарифов на услуги пассажирских и грузовых перевозок позволит РЖД и дальше исполнять свои обязательства по планомерному повышению зарплат сотрудников компании и развивать собственные инвестпрограммы, рассказал генеральный директор Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Юрий Саакян.