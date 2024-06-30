Молодежи рассказали о новых возможностях и программах поддержки

От обучения в университете до космических разработок Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Полина Юрманова сообщила «РИАМО» о ряде возможностей, которые существуют в России для молодежи в различных областях: в образовании, карьере, культуре, спорте и предпринимательстве.