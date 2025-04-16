Онколог Басанов объяснил, как правильно ухаживать за пациентами с раком

Это требует всестороннего подхода Уход за онкологическими больными требует всестороннего подхода, направленного на улучшение качества жизни пациента, сообщил РИАМО врач-онколог, онкохирург АО «Медицина, к.
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