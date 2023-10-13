В Хабаровском крае подешевело топливо на АЗС

По информации, предоставленной пресс-службой регионального ведомства, на данный момент удалось уменьшить цены на нефтепродукты у компаний ООО «Флагман» и ООО «АЗС Трансбункер Ванино» на 30 автозаправочных станциях в регионе.
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