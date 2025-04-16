Армия России освободила Горнальский монастырь под Курском: что произошло в зоне СВО 16 апреля

МОСКВА, 16 апреля, ФедералПресс. Морпехи освободили монастырь в Горнале под Курском, российские войска ведут бои за торецкий «карман», в Кремле оценили возможность продления моратория на удары по энергетике Украины.
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