Аналитик Тимошенко: курс доллара на текущей неделе составит 87–89 рублей

РИАМО – 22 янв. На текущей неделе поддержку российской валюте способны оказать экспортеры, запасающие рубли в преддверии налогового периода, и невысокий спрос импортеров на валюту, который наблюдается в первые недели 2024 года.
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