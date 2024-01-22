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Аналитик Тимошенко: курс доллара на текущей неделе составит 87–89 рублей

Аналитик Тимошенко: курс доллара на текущей неделе составит 87–89 рублей

РИАМО – 22 янв. На текущей неделе поддержку российской валюте способны оказать экспортеры, запасающие рубли в преддверии налогового периода, и невысокий спрос импортеров на валюту, который наблюдается в первые недели 2024 года.

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