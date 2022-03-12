Лучший камерофон в мире заметно подешевел в Китае. Huawei снизила стоимость всех версий флагмана P50 Pro на 80 долларов

Лучший камерофон мира по версии специалистов DxOMark заметно подешевел в Китае, причем не на какой-то отдельной площадке, а сразу на нескольких платформах, в числе которых и фирменный магазин Huawei Mall, и крупнейшая онлайновая площадка JD.
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