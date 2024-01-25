В Омске перед судом предстанут участники наркосообщества

«Следователем специализированного отдела по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков СУ УМВД России по Омской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества, которое занималось производством и сбытом наркотиков.
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