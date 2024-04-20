В Гагаринском районе Саратова зацвели степные тюльпаны

В Гагаринском районе Саратова зацвели редкие степные тюльпаны. Как сообщили в пресс-службе администрации города, участок тюльпанной степи находится в 10 минутах езды от поселка Солнечный рядом с Расково на южном склоне горы Жарин бугор.
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