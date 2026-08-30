Консул КНР отметил вклад панд в дружбу России и Китая

Панду Катюшу и её семью в Московском зоопарке окружает забота и внимательность. Генконсул КНР У Дэминь отметил их вклад в укрепление дружбы между Россией и Китаем.
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