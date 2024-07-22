Тунгусский метеорит: что на самом деле это было

Утром 30 июня 1908 года над тайгой в районе реки Подкаменная Тунгуска раздался взрыв. Его мощность была примерно от 10 до 40 мегатонн в тротиловом эквиваленте (мощность бомбы сброшенной американцами на Хиросиму в 1945 году, напомним, составляла 13-18 килотонн).