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Сегодняшнее заявление владельца сети гипермаркетов не означает ухода компании из России

Сегодняшнее заявление владельца сети гипермаркетов не означает ухода компании из России

﻿﻿Сегодняшнее заявление владельца сети гипермаркетов не означает, что компания уходит из России. Он просто изменил свою стратегию на работу на российском рынке.

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