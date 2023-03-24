Сегодняшнее заявление владельца сети гипермаркетов не означает ухода компании из России

Сегодняшнее заявление владельца сети гипермаркетов не означает, что компания уходит из России. Он просто изменил свою стратегию на работу на российском рынке.
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