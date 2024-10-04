Собянин: Более 176 тыс. москвичей получили современное жилье по реновации

44 жилых комплекса передали под заселение по реновации с начала года С начала года в Москве было введено в эксплуатацию 23 новых здания и передано под заселение 44 жилых комплекса, построенных в рамках программы реновации.
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