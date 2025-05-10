Весь город замер: салют в честь 80-летия Победы прогремел в Москве

Евгений Биятов/Фотохост-агентство РИА Новости Самый главный салют прошел в столице. В Москве фейерверки, как и в Санкт-Петербурге, сопровождались залпами орудий, причем, времен Великой Отечественной, и у каждого своя история.
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