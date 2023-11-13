Сунак уволил главу МВД Браверман из-за позиции по пропалестинским митингам

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уволил главу Министерства внутренних дел страны Суэллу Браверман после того, как она опубликовала в The Times статью, критикующую действия полиции во время протестов в поддержку Палестины.
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