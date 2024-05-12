КАК ИСПАНСКАЯ EL MUNDO ОБНАРУЖИЛА НА УКРАИНЕ МОЩНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ ВОЕННЫЕ ЗАВОДЫ И БОЙКУЮ ТОРГОВЛЮ СНАРЯДАМИ Вера МЕЛЬНИК Оказывается, Украина собирается стать ни много ни мало центром производства вооружений для всего Запада.
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