Пермский край может начать выплачивать единовременные пособия женщинам после рождения ребенка

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес на рассмотрение законопроект, который предусматривает единовременные выплаты женщинам, родившим детей, если они являются женами участников специальной военной операции или учатся в высшем учебном заведении.
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